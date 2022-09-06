UX/UI Designer

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, я UI / UX дизайнер.

Мне нравится создавать чистые интерфейсы, решающие проблемы пользователей и предлагаю клиентам полезный, современный дизайн, используя весь свой опыт.

Специализируюсь на создании:

- дизайна сайтов;

- лендингов;

- векторной графики;

- баннеров.

Со своей стороны гарантирую:

- оперативную обратную связь;

-индивидуальный подход;

- соблюдение сроков;

- качественную работу.

Буду рада помочь вам с дизайном.

Свяжитесь со мной, и мы обсудим дополнительные требования, которые у вас есть.