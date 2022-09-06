UX/UI Designer
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, я UI / UX дизайнер.
Мне нравится создавать чистые интерфейсы, решающие проблемы пользователей и предлагаю клиентам полезный, современный дизайн, используя весь свой опыт.
Специализируюсь на создании:
- дизайна сайтов;
- лендингов;
- векторной графики;
- баннеров.
Со своей стороны гарантирую:
- оперативную обратную связь;
-индивидуальный подход;
- соблюдение сроков;
- качественную работу.
Буду рада помочь вам с дизайном.
Свяжитесь со мной, и мы обсудим дополнительные требования, которые у вас есть.
Портфолио
- Баннеры Работа в Голландии14 просмотров
- Dashboard13 просмотров
- Trans city pass20 просмотров
- Makeup Artist POLINA BAEVSKA19 просмотров
- Экотуры по Украине21 просмотр
- SMM Курсы18 просмотров