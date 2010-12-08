Образование

Окончила Национальный Горный Университет в 2008 году по специальности технология машиностроения.

В Центре языковой подготовки при Национальном Горном Университете в 2006 году окончила курс «Английский язык»

В 2008 году прослушала курс «Система менеджмента качества ISO 9001»

Трудовая деятельность

С 2007 года и по сегодняшний момент работаю администратором офиса Бюро Веритас, Днепропетровское представительство

С 2007 года и по сегодняшний момент удаленный переводчик в компании EuropeTrans

Профессиональные навыки

Во время работы в должности администратора офиса приобрела навыки работы с оргтехникой. Освоила основы делопроизводства. Вела переговоры на английском языке с клиентами и иностранными партнерами. Также занималась составлением следующих видов документов: командировочные, авансовые отчеты, счета и акты выполненных работ, отчеты по выполненным работам и т.д

Характер и интересы

Умею работать в коллективе, аккуратная, исполнительная.