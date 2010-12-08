Анастасия Черепанова nastasiya24nastasiya24
Образование
Окончила Национальный Горный Университет в 2008 году по специальности технология машиностроения.
В Центре языковой подготовки при Национальном Горном Университете в 2006 году окончила курс «Английский язык»
В 2008 году прослушала курс «Система менеджмента качества ISO 9001»
Трудовая деятельность
С 2007 года и по сегодняшний момент работаю администратором офиса Бюро Веритас, Днепропетровское представительство
С 2007 года и по сегодняшний момент удаленный переводчик в компании EuropeTrans
Профессиональные навыки
Во время работы в должности администратора офиса приобрела навыки работы с оргтехникой. Освоила основы делопроизводства. Вела переговоры на английском языке с клиентами и иностранными партнерами. Также занималась составлением следующих видов документов: командировочные, авансовые отчеты, счета и акты выполненных работ, отчеты по выполненным работам и т.д
Характер и интересы
Умею работать в коллективе, аккуратная, исполнительная.
- Construction erection works152 просмотра