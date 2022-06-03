nastasiyait

Инфографика для маркетплейс

Здравствуйте, уважаемые поставщики! Меня зовут Анастасия, я – дизайнер инфографики для маркетплейсов, и я знаю, что делалать, чтобы ваша карточка отличалась от конкурентов, а в следствии чего продавала. • Работаю быстро и качественно • Подчеркну рекламу товара • Выделю на рынке • Скидка на крупные заказы • БЕСПЛАТНАЯ консультация по Вашему товару • 2 круга правок бесплатно. Если Вы давно искали СВОЕГО дизайнера – нам с Вами по пути! Если у вас остались вопросы, с удовольствием отвечу на них: [email protected] или WhatsApp +393208598444 или личным сообщением в канале.

Стоимость обработки одного фото с инфографикой — 250₽. В эту стоимость входит: анализ конкурентов отбор фото обрезка и обработка разработка дизайна два круга правок. Последующие карточки для этого артикула – 150₽. 10+ карточек на заказ - основная карточка 150₽, 100₽ последующие за один товар.Педоплата 50%. Работа будет готова в течение 1-2 дней. Срочные заказы по договоренности.График работы: пн-пт с 8:00 до 19:00.Срочные заказы по договоренности.Для работы от вас требуются фотографии хорошего качества и ТЗ. Если остались вопросы, пишите, с удовольствием отвечу.