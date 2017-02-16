Здравствуйте!

ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее.Институт художественного образования

Профессиональное владение графическим пакетами Adobe. Рисование на графическом планшете и от руки.

Опыт работы с 2010 г.

- Разработка наружных рекламных макетов;

- Разработка полиграфических макетов;

- Разработка логотипа и фирменного стиля;

- Дизайн сайтов;

- Рисунки, иллюстрации.

- Разработка 2Д персонажей

Качество, соблюдение сроков и порядочность ГАРАНТИРУЮТСЯ!