Анастасия Давиденко nastasya_dnastasya_d
32 годаУкраина/Полтава
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Здравствуйте!
ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее.Институт художественного образования
Профессиональное владение графическим пакетами Adobe. Рисование на графическом планшете и от руки.
Опыт работы с 2010 г.
- Разработка наружных рекламных макетов;
- Разработка полиграфических макетов;
- Разработка логотипа и фирменного стиля;
- Дизайн сайтов;
- Рисунки, иллюстрации.
- Разработка 2Д персонажей
Качество, соблюдение сроков и порядочность ГАРАНТИРУЮТСЯ!
Портфолио
- Х-баннер176 просмотров
- Коммерческое предложение193 просмотра
- Логотип для компании "Сучасна ферма"242 просмотра
- Логотип для фирмы "Ветерина"265 просмотров
- Листовка А4 для молочного оборудования186 просмотров
- Абонемент на обслуживание195 просмотров
- Анкета для владельцев кошек и собак623 просмотра
- Плакат для акции средств по уходу за шерстью204 просмотра
- Флаер для ветеринарного центра "Рудий кіт"210 просмотров
- Плакат для ветеринарного центра "Рыжий Кот"200 просмотров
- Плакат для ветеринарного центра "Рыжий Кот"285 просмотров
- Плакат "Порода месяца"240 просмотров