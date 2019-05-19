Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я рада приветствовать Вас на своей страничке этого сервиса!
Я гарантирую достойно и в срок выполненную работу!
Разработаю для Вас:
1. ЛЮБУЮ ПОЛИГРАФИЮ (листовки, буклеты, каталоги, брошюры, флаеры, визитки). Идея, дизайн и подготовка к печати!
2. ЛОГОТИПЫ.
3. НАРУЖНУЮ РЕКЛАМУ (штендеры, таблички, вывески и многое другое).
4. СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ.
5. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ (визитки, бланки, конверты, папки). А также полное описание фирменного стиля (брендбук).
6. Многостраничную ВЕРСТКУ книги, буклеты, каталоги, презентации, журналы, газеты, ресторанные меню
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Работаю до полного утверждения!
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Все сроки и цены на работу обсуждаются индивидуально!
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Предоплата 50%
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Спасибо за понимание!
С уважением,
Анастасия.