Логотипы / Фирменный стиль / Полиграфия / Верстка книг, газет, журналов...

Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я рада приветствовать Вас на своей страничке этого сервиса!

Я гарантирую достойно и в срок выполненную работу!

Разработаю для Вас:

1. ЛЮБУЮ ПОЛИГРАФИЮ (листовки, буклеты, каталоги, брошюры, флаеры, визитки). Идея, дизайн и подготовка к печати!

2. ЛОГОТИПЫ.

3. НАРУЖНУЮ РЕКЛАМУ (штендеры, таблички, вывески и многое другое).

4. СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ.

5. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ (визитки, бланки, конверты, папки). А также полное описание фирменного стиля (брендбук).

6. Многостраничную ВЕРСТКУ книги, буклеты, каталоги, презентации, журналы, газеты, ресторанные меню

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Работаю до полного утверждения!

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Все сроки и цены на работу обсуждаются индивидуально!

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Предоплата 50%

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Спасибо за понимание!

С уважением,

Анастасия.