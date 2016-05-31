nastia-wes

Копирайтинг, Журналистика, Статьи, Новости, Обзоры.

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Пишу качественные статьи на любые темы. Статьи, абсолютно уникальные без какого-либо источника, на любые темы. Больше всего мне интересна тематика - философия, психология, эзотерика, наука, непознанное, аномальные явления, народная медицина, диетология, социология. Ищу работу в интернете, на постоянной основе. Если, вам нужны много уникальных текстов, то я готова работать постоянно. Но, оплата за каждый новый материал, после его создания. Оплата по недельно или помесячно не рассматривается. Предлагайте свои расценки за работы.

О себе: Автор эзотерическо-философской книги - Сборник Основ, а также многочисленных статей и публикаций в интернете.