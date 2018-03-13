nastia1995321071

Переводы с английского на русский и наоборот ( в том числе, по медицинской тематике)

Перевод любых текстов с русского на английский и наоборот. Занимаюсь переводом также с румынского на русский. Имею сертификат референта-переводчика по медицинскому английскому. Провела год в США. Выпускница медицинского университета, произвожу не только перевод медицинских текстов, но и их реферирование.

Работа будет выполнена качественно и в срок.

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