Валидная кроссбраузерная верстка

Верстка с PSD макета.

Технологии: XHTML, HTML5, CSS2/3, jQuery.

Качество работы: кроссбраузерно, семантично, валидно, современные технологии.

Натяжка: WebAsyst Shop-Script, DataLife Engine (DLE), Amiro.CMS, Joomla (+Virtuemart)

Работа по предоплате 50%.

Всегда на связи. Сделала, показываю. Если необходимо вношу исправления.

Способы оплаты : Web Money, Яндекс.Деньги. Возможны другие варианты.

E-Mail/GTalk: [email protected]