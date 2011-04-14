Валидная кроссбраузерная верстка
Верстка с PSD макета.
Технологии: XHTML, HTML5, CSS2/3, jQuery.
Качество работы: кроссбраузерно, семантично, валидно, современные технологии.
Натяжка: WebAsyst Shop-Script, DataLife Engine (DLE), Amiro.CMS, Joomla (+Virtuemart)
Работа по предоплате 50%.
Всегда на связи. Сделала, показываю. Если необходимо вношу исправления.
Способы оплаты : Web Money, Яндекс.Деньги. Возможны другие варианты.
E-Mail/GTalk: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
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