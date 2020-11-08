SMM, работа с соцсетями, редактирование фотографий, настройка рекламы.
Меня зовут Анастасия и я могу помочь на первых этапах развить вашу страницу в Instagram.
А именно:
- выработка индивидуального стиля с творческим подходом
- привлечение аудитории
- настройка таргетированной рекламы
- общение с клиентами
- коллаборации с лидерами мнений
Также,
английский язык на разговорном уровне(могу вести соцсети на английском)
базовое владение редакторами фотографий и видео(наложение музыки)
написание текстов под постами