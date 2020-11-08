SMM, работа с соцсетями, редактирование фотографий, настройка рекламы.

Меня зовут Анастасия и я могу помочь на первых этапах развить вашу страницу в Instagram.

А именно:

- выработка индивидуального стиля с творческим подходом

- привлечение аудитории

- настройка таргетированной рекламы

- общение с клиентами

- коллаборации с лидерами мнений

Также,

английский язык на разговорном уровне(могу вести соцсети на английском)

базовое владение редакторами фотографий и видео(наложение музыки)

написание текстов под постами