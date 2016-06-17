Пишу статьи. Тестирую сайты

Почему Вы должны выбрать исполнителем своего проекта именно меня:

1. Усидчивость, внимательность и аналитические способности - мои главные преимущества.

2. Время - самая большая драгоценность. Поэтому я ценю как свое, так и Ваше время и предпочитаю исполнять задания на день раньше запланированного срока.

3. Каждый аспект жизни мне интересен. Опыт - единственное, что не пропадает с течением времени. Поэтому каждое задание (особенно, если это новая область для меня) мне интересно и подхожу я к нему со всей ответственностью.