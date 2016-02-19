nastiaseagorevna

Настя Клименко nastiaseagorevna

 
30 летУкраина/Винница
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Копирайтер, фото-редактор, фотограф, трафик-менеджер

Образование- Высшее. Винницкий государственный педагогический университет им.М.Коцюбинського

Квалификация- Филолог. Преподаватель русского и английского языка и зарубежной литературы

Степень- Магистр филологии

Профессиональные навыки

и знания: Знание ПК: Microsoft Office (Word, Power Point, Excel), Adobe (Photoshop, Lightroom)

Опыт работы: Научный работник в Винницком областном Художественном музее

Знание языков: Украинский (родной), русский (свободный), английский (разговорный), немецкий (со словарем)

Photoshop