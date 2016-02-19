nastiaseagorevna

Настя Клименко nastiaseagorevnanastiaseagorevna
30 летУкраина/Винница
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Копирайтер, фото-редактор, фотограф, трафик-менеджер
Образование- Высшее. Винницкий государственный педагогический университет им.М.Коцюбинського
Квалификация- Филолог. Преподаватель русского и английского языка и зарубежной литературы
Степень- Магистр филологии
Профессиональные навыки
и знания: Знание ПК: Microsoft Office (Word, Power Point, Excel), Adobe (Photoshop, Lightroom)
Опыт работы: Научный работник в Винницком областном Художественном музее
Знание языков: Украинский (родной), русский (свободный), английский (разговорный), немецкий (со словарем)