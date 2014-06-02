Настя Волощук nastiona_2013nastiona_2013
33 годаРоссия/Липецк
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
рекламное интернет агенство
Доброго времени суток
мы рекламное интернет агенство
Работаем юридически
почему мы ?
-Качество работы
-Выполнение заказов любой сложности
-Многолетний опыт работы
-Самые низкие цены на рынке разработки веб сайтов
Готовыв взяться за ваш заказ
По вопросам писать в скайп
andre232361
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Портфолио
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3D-графика
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Баннеры
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Дизайн мобильных приложений
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Дизайн сайтов
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Иконки и Пиксель-арт
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от $1
от 1 дня
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