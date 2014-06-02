nastiona_2013

Настя Волощук nastiona_2013

 
33 годаРоссия/Липецк
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
рекламное интернет агенство

Доброго времени суток

мы рекламное интернет агенство

Работаем юридически

почему мы ?

-Качество работы

-Выполнение заказов любой сложности

-Многолетний опыт работы

-Самые низкие цены на рынке разработки веб сайтов

Готовыв взяться за ваш заказ

По вопросам писать в скайп

andre232361

Портфолио
3D-графика
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от $1
от 1 дня
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Баннеры
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от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
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от $1
от 1 дня
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Дизайн сайтов
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от $1
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Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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