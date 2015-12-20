nastiya_kot0

1) рерайт, копирайт

2) написание контрольных, рефератов, решение задач и тестов, презентации ( биология, этика и эстетика, география, обществознание, русский язык, культурология, МХК, ОБЖ, экология, история, литература)

Также веду свое дело

1)плакаты, наброски, эскизы и т.д

2)картины на заказ и в наличии (пейзаж, натюрморт, художественная композиция)

3) иллюстрации к книгам

4) детский аквагрим

5) художественная роспись предметов и стен

6) зомби-грим

7) блеск-тату

8) временное тату хной

9) изготовление изделий ручной работы

10) детские мастер-классы