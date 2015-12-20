nastiya_kot0

Анастасия Рей nastiya_kot0nastiya_kot0
26 летРоссия/Красноярск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
1) рерайт, копирайт
2) написание контрольных, рефератов, решение задач и тестов, презентации ( биология, этика и эстетика, география, обществознание, русский язык, культурология, МХК, ОБЖ, экология, история, литература)
Также веду свое дело
1)плакаты, наброски, эскизы и т.д
2)картины на заказ и в наличии (пейзаж, натюрморт, художественная композиция)
3) иллюстрации к книгам
4) детский аквагрим
5) художественная роспись предметов и стен
6) зомби-грим
7) блеск-тату
8) временное тату хной
9) изготовление изделий ручной работы
10) детские мастер-классы
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