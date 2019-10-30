Закрываю все боли

Приветствую, меня зовут Анастасия и уже 2 года я занимаюсь 2d-анимацией и монтажом помогая клиентам качественно рассказать о них самых/компании/услуге

Делаю: продающий рекламный ролик, проморолик, обучающее видео, анимационные сторис для инстаграмм и макеты, заставку, монтаж видео с добавлением 2d-графики, креативную рекламу аля "вырви глаз" и даже просто монтаж вашего домашнего видео

Дополнительно избавлю вас от головной боли:

подберу музыку, напишу сценарий и сделаю раскадровку, подберу графику, есть красивый бархатный голос для озвучки

Работаю в программах: Adobe(AE, AI, PS, Pr)

Sony Vegas, Audacity, Canva, Videoscribe

Срок выполнения работ и цены – в зависимости от сложности анимации, длительности ролика и исходя из того, что у вас уже есть и что нужно:)

Viber:

0950574218

Instagram:

@nastka_tyshch

Почта:

[email protected]

Буду рада вам помочь!