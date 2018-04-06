nastpopova

Качественно, быстро, дёшево

Привет, меня зовут Анастасия

готова помочь Вам с:

1) Разработка сайта "под ключ"

2) Дизайн. Не бывает проектов без правок, если вы что-то забыли или упустили, всегда можно доделать:), за это не придется доплачивать (в разумных пределах, конечно).

3) Продвижение сайтов

4) Техподдержка

К работе отношусь ответственно и пока не добьюсь желаемого результата не отстану, даже не сомневайтесь в этом)

эффект WOW гарантирован

Хотелось бы обратить Ваше внимание на мои работы

1) http://alumil.ua

2) http://fugafilm.com.ua

3) http://xn----9sbmlcpxzfw.xn--p1ai/

4) http://www.lexgroup.kiev.ua

5) http://delsnab.ru/

6) http://asg-roof.kz/

7) http://lashstore24.ru/

8) http://ardoni.kz

Больше примеров могу скинуть в ЛС

К работе отношусь серьезно, всегда на связи и готова ответить на вопросы. Когда вам будет удобно обсудить все нюансы?

Для связи

Whats App/ Telegram / Viber: +380502539268

С уважением, Анастасия

Email: [email protected]