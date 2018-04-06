nastpopova

Привет, меня зовут Анастасия
готова помочь Вам с:
1) Разработка сайта "под ключ"
2) Дизайн. Не бывает проектов без правок, если вы что-то забыли или упустили, всегда можно доделать:), за это не придется доплачивать (в разумных пределах, конечно).
3) Продвижение сайтов
4) Техподдержка
К работе отношусь ответственно и пока не добьюсь желаемого результата не отстану, даже не сомневайтесь в этом)
эффект WOW гарантирован
Хотелось бы обратить Ваше внимание на мои работы
3) http://xn----9sbmlcpxzfw.xn--p1ai/
4) http://www.lexgroup.kiev.ua
Больше примеров могу скинуть в ЛС
К работе отношусь серьезно, всегда на связи и готова ответить на вопросы. Когда вам будет удобно обсудить все нюансы?
Для связи
Whats App/ Telegram / Viber: +380502539268
С уважением, Анастасия
Email: [email protected]