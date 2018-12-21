nastroika_RSY

настройка в РСЯ

Здравствуйте, меня зовут Сергей, я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прохожу обучение в школе интернет профессий «Profi Internet» по курсу “Специалист по интернет-рекламе3.0”, изучаю самые современные технологии рекламы в сетях РСЯ, и готов их внедрить для Вас.

То есть я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Если вас

заинтересовало предложение предлагаю обсудить детальнее.

Жду от Вас ответа.