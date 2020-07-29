nastshatilova

Анастасия Шатилова nastshatilovanastshatilova
Я копирайтер-редактор. Проходила обучение на курсе «Думай как маркетолог — пиши как копирайтер» в Getproff в апреле 2020 года. Высшее образование - РГУ имени С.А. Есенина по специальности реклама и PR.
1. Веду блог на Яндекс. Дзен о преподавательской деятельности NOT A TEACHER.
2. Читаю книги по копирайтингу и личному развитию: «Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст»
«7 навыков высокоэффективных людей»
«Копирайтинг. Как не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают»
Применяю книги на практике.
Чем я могу быть полезна?
1. Написание информационных статей и коммерческих текстов
2. Создание коммерческих предложений, продающих презентаций
2. Разработка прототипа лендинга
3. Создание постов и креативов для социальных сетей
4. Умею редактировать видео Adobe Premier, KineMaster, Videoleap
5. Проходила обучение на марафоне видеографии в IZIBIZI SCHOOL; в школе фотографии RUSH MEDIA
Работаю в Draw.io для прототипирования лендингов
Знание английского на уровне B2. Выше среднего.
Владею MS Office: Power Point, Word, Excel.
Проверяю тексты на glvrd.ru и Орфограммка.
Работа в гуглдоках, Trello
Работа в Canva