nastshatilova

Copywriter

Я копирайтер-редактор. Проходила обучение на курсе «Думай как маркетолог — пиши как копирайтер» в Getproff в апреле 2020 года. Высшее образование - РГУ имени С.А. Есенина по специальности реклама и PR.

1. Веду блог на Яндекс. Дзен о преподавательской деятельности NOT A TEACHER.

2. Читаю книги по копирайтингу и личному развитию: «Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст»

«7 навыков высокоэффективных людей»

«Копирайтинг. Как не съесть собаку. Создаем тексты, которые продают»

Применяю книги на практике.

Чем я могу быть полезна?

1. Написание информационных статей и коммерческих текстов

2. Создание коммерческих предложений, продающих презентаций

2. Разработка прототипа лендинга

3. Создание постов и креативов для социальных сетей

4. Умею редактировать видео Adobe Premier, KineMaster, Videoleap

5. Проходила обучение на марафоне видеографии в IZIBIZI SCHOOL; в школе фотографии RUSH MEDIA

Работаю в Draw.io для прототипирования лендингов

Знание английского на уровне B2. Выше среднего.

Владею MS Office: Power Point, Word, Excel.

Проверяю тексты на glvrd.ru и Орфограммка.

Работа в гуглдоках, Trello

Работа в Canva