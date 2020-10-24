nastt_as_i

Приветствую! Я Анастасия, занимаюсь копирайтингом и рерайтингом и многим другим. Прошла обучение по курсу timalari, Марты Коронкевич. Вся инфа ниже:)
Помимо копирайтинга и рерайтинга, занимаюсь также:
- обработкой фото, мудбордами, составлением чек-листов;
- переводом с английского и наоборот, знание английского B-2;
- написание ОРИГИНАЛЬНЫХ, КРАСОЧНЫХ, ИНТЕРЕСНЫХ текстов, привлекающих внимание.
- ведение Инстаграм/ВК аккаунтов, составление постов (текст и фотография).
Во-вторых, я ВСЕГДА на связи.
В-третьих, главный принцип моей работы - клиентоориентированность, т.е. вся работа будет производиться на основе ТОЛЬКО ваших желаний и предпочтений!
Большое спасибо за уделенное время! Надеюсь на скорый отклик.
Действие аккаунта приостановлено!