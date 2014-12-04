Образование высшее, специальность Издательское дело и редактирование.

Выполню редактирование и корректорскую правку текста, рерайт, переводы с русского языка на английский, с английского на русский. Также осуществлю допечатную подготовку, верстку. Выполню работу по обработке изображений, фотографий.

Гарантирую грамотность, порядочность, пунктуальность и ответственность. Выполню работу качественно, соблюдая все требования заказчика.

Работаю с понедельника по пятницу, 10:00 — 18:00. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Сроки, которые я указываю в заявках, подразумевают рабочие дни, а не календарные.