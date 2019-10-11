Качественный, свежий и современный дизайн!
Владею ПК на уровне уверенного пользователя: Adobe Photoshop, CorelDRAW, 3d max. Обладаю ответственностью, опытом, самостоятельностью, художественными способностями, врожденным чувством вкуса.
Создаю дизайн всей полиграфической продукции, наружной рекламы, упаковки (работы по ссылке внизу). Занимаюсь разработкой фирменного стиля.
Мое портфолио можно посмотреть по ссылке: http://nastydesigner.portfoliobox.io/
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Портфолио
- Фирменная открытка147 просмотров
- Roll up98 просмотров
- Каталог для мебельной фирмы151 просмотр
- Визитка112 просмотров
- Шоубоксы для пластин от насекомых128 просмотров
- Фирменный стиль.94 просмотра
- Гель от тараканов и муравьев91 просмотр
- Вывеска для мебельной фирмы85 просмотров
- Вывеска для мебельной фирмы81 просмотр
- Рекламная акция84 просмотра
- Баннеры на сайт93 просмотра
- Лайт боксы на остановках и в метро90 просмотров
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $10от 5 дней
#349
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#416
Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#445
Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#467
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#1203