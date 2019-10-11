nasty_nasty

Анастасия nasty_nasty

 
36 летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Качественный, свежий и современный дизайн!

Владею ПК на уровне уверенного пользователя: Adobe Photoshop, CorelDRAW, 3d max. Обладаю ответственностью, опытом, самостоятельностью, художественными способностями, врожденным чувством вкуса.

Создаю дизайн всей полиграфической продукции, наружной рекламы, упаковки (работы по ссылке внизу). Занимаюсь разработкой фирменного стиля.

Мое портфолио можно посмотреть по ссылке: http://nastydesigner.portfoliobox.io/

CorelDRAWPhotoshop
Портфолио
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Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $10от 5 дней
#349
Наружная реклама
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#416
Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#445
Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#467
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$10/час
от $10от 3 дней
#1203