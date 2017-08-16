nastya-artek

Анастасия Мельник nastya-artek

 
30 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
TeSiCo
36 летПольша
11 лет в сервисе
Был
год назад
$34
10 баллов
6 лет назад
15 статей тематика керамическая плитка
Работать с Анастасией мне понравилось. Прислушивается к заказчику, практически все мои "хотелки" были выполнены ) Во время сотрудничества не пропадала, практически всегда была на связи. Рекомендую к сотрудничеству как отличного специалиста!
Благодарю за сотрудничество. Владимир - очень внимательный, всегда готов помочь разобраться в любой ситуации. Работы проверяются достаточно тщательно и сразу после проверки все оплачивается. Оплата достойная, работа надежная.
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