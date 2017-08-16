nastya-artek

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Отзывы заказчиков
$34
10 баллов
6 лет назад
Работать с Анастасией мне понравилось. Прислушивается к заказчику, практически все мои "хотелки" были выполнены ) Во время сотрудничества не пропадала, практически всегда была на связи. Рекомендую к сотрудничеству как отличного специалиста!
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество. Владимир - очень внимательный, всегда готов помочь разобраться в любой ситуации. Работы проверяются достаточно тщательно и сразу после проверки все оплачивается. Оплата достойная, работа надежная.