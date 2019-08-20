Smm

Здравствуйте. Я специалист в сфере SMM. Хочу предложить вам возможность создания своего интернет магазина в сети Instagram. Достаточно интересный рынок на данный момент, позволяет выйти на хороший доход в краткие сроки при правильном подходе. Я же организую этот правильный подход. В мои услуги входит:- Подбор готовой базы (аккаунта) с уже набранной аудиторией- Разработка личного дизайна который будет выделять ваш магазин среди других- Продвижение аккаунта с помощью таргета- Подключение аккаунта к самым популярным сервисам продвижения и анализа- Обработка и вывод ваших публикаций в топ - Настройка и перевод аккаунта в торговый режим- Консультация по всем возникшим вопросамДля кого подойдет данная возможность:- Магазинам одежды/аксессуаров - Продавцам по системе дропшипинг- Ресторанам и кафе- Тур-агентствам- Брендам которые изготавливают свой продукт (для реализации)