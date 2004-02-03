Специалист английского языка

Здравствуйте! Я занимаюсь переводами, написаниями текстов, а также провожу консультации и занятия по английскому языку. Изучаю его более 13 лет и мой уровень выше среднего B2. Имею опыт в написании эссе на платформе kwork.

Также делаю монтаж видео. Работаю в Adobe Premiere и Adobe After Effects