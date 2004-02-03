Специалист английского языка
Здравствуйте! Я занимаюсь переводами, написаниями текстов, а также провожу консультации и занятия по английскому языку. Изучаю его более 13 лет и мой уровень выше среднего B2. Имею опыт в написании эссе на платформе kwork.
Также делаю монтаж видео. Работаю в Adobe Premiere и Adobe After Effects
Я против войны в Украине!
Видеомонтаж
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$7/час
от $4от 3 дней
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Переводы
нет отзывов
$11/час
от $11от 2 дней
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$11/час
от $11от 2 дней
нет рейтинга