nastya1813

Владею программами:
Illustrator, Photoshop, Word, InDesign, Pinnacle Studio, Power Point
А также:
- рисунок от руки;
- владение графическими редакторами ;
- дизайн и разработка упаковок;
- разработка фирменного стиля, создание бренд-буков.
- Дизайн полиграфии:
• каталоги • упаковка и этикетка • наружная реклама • ресторанные меню• буклеты • календари • плакаты • листовки и флаерсы • визитки, логотипы, фирменный стиль и тд.
- Ретушь фотографий;
- Восстановление порченых фото, раскраска черно-белых фотографий и др.
- Увлекаюсь живописью и фотографией.Личные качества
Желание работать, креативность, ответственность, пунктуальность, обучаемость, честность, дисциплинированность, исполнительность, целеустремленность, перспективность, организованность, грамотность речи, доброжелательность.