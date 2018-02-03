nastya1813

Владею программами:

Illustrator, Photoshop, Word, InDesign, Pinnacle Studio, Power Point

А также:

- рисунок от руки;

- владение графическими редакторами ;

- дизайн и разработка упаковок;

- разработка фирменного стиля, создание бренд-буков.

- Дизайн полиграфии:

• каталоги • упаковка и этикетка • наружная реклама • ресторанные меню• буклеты • календари • плакаты • листовки и флаерсы • визитки, логотипы, фирменный стиль и тд.

- Ретушь фотографий;

- Восстановление порченых фото, раскраска черно-белых фотографий и др.

- Увлекаюсь живописью и фотографией.Личные качества

Желание работать, креативность, ответственность, пунктуальность, обучаемость, честность, дисциплинированность, исполнительность, целеустремленность, перспективность, организованность, грамотность речи, доброжелательность.