nastya2022

Анастасия Хараборкина nastya2022nastya2022
38 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Многолетний стаж работы в сфере оказания услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, внутреннему аудиту.
Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета. Экспертиза финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Экспресс-проверка бухгалтерского учета. Консультации по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, в том числе по вопросам постановки и ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета, по
подготовке и оформлению документов. Консультации по оптимизации налогообложения. Составление учетной политики организации. Практические консультации по вопросам работы в программах «1С: Бухгалтерия 8», «1С: «1С:
Зарплата и управление персоналом». В помощь бухгалтерам и руководителям наши специалисты проводят разовые
консультации по налоговому планированию, по бухгалтерскому и налоговому учету,
по учету в программе 1С.
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