nastya2022

Многолетний стаж работы в сфере оказания услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, внутреннему аудиту.

Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета. Экспертиза финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Экспресс-проверка бухгалтерского учета. Консультации по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, в том числе по вопросам постановки и ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета, по

подготовке и оформлению документов. Консультации по оптимизации налогообложения. Составление учетной политики организации. Практические консультации по вопросам работы в программах «1С: Бухгалтерия 8», «1С: «1С:

Зарплата и управление персоналом». В помощь бухгалтерам и руководителям наши специалисты проводят разовые

консультации по налоговому планированию, по бухгалтерскому и налоговому учету,

по учету в программе 1С.