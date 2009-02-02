Рассмотрю предложения рерайт,копирайт

С давних времён известны целебные свойства желе для человека .Так например желатин, входящий в состав желе ,называют витамином для связок и сухожилий .Он благотворно воздействует на соединительную ткань, улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

Появилось желе впервые в Европе, как утверждают древние рукописи произошло это около пятистам лет тому назад .В те времена его изготавливали из воздушных пузырьков осетра, получаемое напоминало клейстер молочного цвета Желатин в его нынешнем порошкообразном виде впервые открыл Питер Купер в 1845 . Звучало это так: «…прозрачное вещество, содержащее все ингредиенты, пригодные для подачи к столу в удобной форме, только добавь горячей воды……»

Как известно желе имеет лёгкую консистенцию, его рекомендуют людям, страдающим избыточным весом и всем, следящим за своей фигурой.

Нежный и приятный вкус, плюс вы всегда в форме……

Наш легкий десерт, имеет именно такую полезную основу как желе.

Теперь хотелось бы придать нашему творенью некоторую сладость, разумеется, в умеренных количествах! Мы решили отобразить это в качестве белого шоколада!

Если заглянуть в историю, то можно отметить, что революционные изменения в шоколадной промышленности произошли в ХIХ веке в то время появился молочный шоколад с орехами. Отличие белого шоколада от тёмного в рецепте приготовления. В состав белого шоколада не входят измельчённые ядра какао-бобов, именно они дают коричневый цвет тёмному шоколаду, в его составе только какао масло .Это масло и делает шоколад ароматным, а благодаря сахарной пудре и сухому молоку образуется белый цвет. Говорят, что белый шоколад это не шоколад, может это и так, однако, не смотря на это белое лакомство находит своих любителей по всему миру……

Ну вот осталось немного декора в качестве ягод, фруктов, фигурного теста и облепихи!

Знаете ли вы о том, что дневная норма человека в витамине C составляет 35-40 ягод чёрной смородины? А витамин Е ,который содержится в смородине называют витамином молодости !А также в смородине были найдены сильные фитонциды ,которые имеют антивирусные свойства. Другими словами это не просто кусты, а целая природная аптека…

Это ещё один полезный ингредиент, которым мы дополнили наше «вдохновенье».

А также апельсин - наш старый знакомый , изумительное растение по своей красоте и составу полезных веществ в плодах, это дерево начинает цвести и плодоносить уже на второй год жизни, сохраняя эту способность до пятидесяти, а то и до ста лет!

Надеюсь, вас заинтриговало это «вдохновенье» не только на вид, но и на вкус……..

Для этого вам понадобится сок облепиховый-20 г,10 г для самбука сахар-10г,15г желатина -для самбука и 2 г для желе,50 г яичный белок,5г апельсин,15 г персики консервированные,20г красной смородины,15г облепихи, елого шоколада 20 г, фигурное тесто. Затем растворить подготовленный желатин в нагретом сахарном сиропе, процедить довести до кипения, потом остудить до температуры 20 градусов,добавить облепиховый сок и разлить в подготовленные формы .В остывший облепиховый сок добавить воду, сахар, яичный белок и тщательно взбить. После растопить на водяной бане, процедить и влить аккуратно во взбитую массу, постоянно помешивая. Приготовленным самбуком залить желе ,предварительно переложив в более глубокие формы и дать застыть.

Осталось добавить фрукты, шоколад, ягоды, фигурное тесто, облепиха!

Приятного Аппетита!

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