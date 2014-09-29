nastya_234033

GMC Translation Service

Центр языковых переводов «GMC Translation Service» – это международная компания с 21-летним опытом работы в сфере языковых переводов. Сегодня - это компания с устойчивой организационной и финансовой структурой, занимающая лидирующее место на рынке переводческих услуг.

Мы предоставляем для своих клиентов письменные переводы с 127 языков мира. Мы переводим материалы любого объема, любой тематики и в кратчайшие сроки. Это обусловлено высоким уровнем профессионализма сотрудников, использованием современного программного обеспечения, постоянным обновлением технической базы, привлечением профессиональных переводчиков с узкой и специфической направленностью, прошедших жесткую систему отбора и имеющих высокую степень квалификации.

Мы накопили большой опыт по нотариальному заверению переводов, подготовке документов для Апостилирования и консульской легализации, предназначенных для действия за рубежом. Этой услугой пользуются многочисленные клиенты нашей компании, привлекаемые высокой оперативностью и умеренными расценками.