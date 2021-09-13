Привет! Меня зовут Настя, мне 23 и я UI/UX дизайнер из Беларуси
Обо мне:
Несколько лет работала в сфере продаж, параллельно делая дизайн всем знакомым с диким желанием уйти в дизайн полностью) Уже больше года я ежедневно обучаюсь и практикуюсь именно в этом направлении. Искренне люблю то, чем занимаюсь, а значит, все проекты делаю с удовольствием!
Основные инструменты и навыки:
Все макеты создаю в Figma. Делаю адаптивный дизайн макетов для мобильных устройств и планшетов. Также могу помочь в решении каких-либо мелких задач: баннеры, брошюры или визитки.
Согласовываю с вами первый экран и каждую страницу, поэтому вы будете уверены, что получите то, что хотите) Все правки в проекте, которые не связаны с координальным изменение концепции, стилистики и структуры- бесплатно.
Ход работы:
1. Я изучаю ТЗ, вы заполняете бриф, после чего оговариваем план работы, цены и сроки
2. Предоплата 50% на карту или безопасным платежом
3. Анализ ЦА, сайтов-конкурентов, проектирование прототипа
4. Разработка качественного дизайна по составленному прототипу
5. Внесение правок
6 Сдача проекта и оплата
Сроки:
Лендинг — до 7 дней, интернет-магазин и многостраничники — от 7 дней
Связь со мной:
Telegram: https://t.me/nastya_bos
email: [email protected]