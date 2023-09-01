nastya_cross

Привет, я Настя, дарю счастье в виде клиентов в ваш бизнес с помощью сайтов

Я занимаюсь веб-дизайном больше трех лет. Люблю работать в разных стилистиках и с разными темами. Несколько лет я работала с инфобизом и выросла до арт-директора. Работа с инфобизом научила меня адаптироваться к меняющимся условиям и быстро работать.

Очень часто заказчики ко мне обращаются не один раз. Потому что в каждый проект я вкладываю часть себя, а также генерирую идеи из ничего. Могу создать дизайн сайта по названию продукта или просто глядя на свой маникюр.

В работе ценю четкость и системность. Перед началом работы провожу анализ конкурентов, продуктов и аудитории.

А также недавно я была спикером и соорганизатором конференции для дизайнеров. И сайт нашей конференции получил более четырех наград.



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