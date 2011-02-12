Графический дизайнер

1.Прошла профессиональную переподготовку в 2010 г. в Академии методов и техники управления ("ЛИМТУ") Санкт- Петербургского государственного Университета информационных технологий, механики и оптики по "Специалист в области компьютерной графики и web-дизайна" . Имею диплом.

С момента окончания курсов регулярно занимаюсь самообразованием. Выполняю различные уроки, особенно на сайте www.photoshop-master.ru. Также выполняю различные заказы знакомых. С лучшими работами Вы можете ознакомиться в моём портфолио.

2. Владею английским языком на уровне Upper-Intermediate.

3. Из графических программ в большей степени владею Adobe Photoshop (работаю в программе Adobe Photoshop CS5), в меньшей степени владею Adobe Illustrator.

4. Выполню следующие заказы в Adobe Photoshop

1). Коллажи

2). Обработка фотографий (портретная ретушь, обработка свадебных фотографий, состаривание фотографий,

реставрация старых фотографий).

3). Полиграфия - открытки, визитки, флаеры.

Постоянно работаю над совершенствованием своего мастерства и с удовольствием выполню ваш заказ на означенную тематику!