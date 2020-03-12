nastya_help21

Журналист. Занимаюсь копирайтом и рерайтом, аудио/видеомонтаж. Всегда качественно и в срок
Красный диплом журналиста, опыт работы в СМИ. Занимаюсь рерайтом и копирайтом, пишу рекламные и научные тексты. Работаю над созданием портфолио.
Мой девиз: "Минимальные сроки - максимальное качество". Всегда иду навстречу, стараюсь избегать недопонимания, так как хочу получить высокий рейтинг и в этом сервисе. Я рассчитываю на долгосрочные деловые отношения, а потому ценю и уважаю своих заказчиков.
К любой работе отношусь ответственно, стараюсь выполнять заказы раньше срока. Перед подачей заявки ВСЕГДА изучаю ТЗ.
Жду от Вас новых и интересных заказов.
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