Обработка фотографий, ретушь, цветокоррекция

Что конкретно я делаю:

- легкая ретушь: цветокоррекция ваших фотографий, кадрирование, добавление яркости, насыщенности, контраста и т.д, могу убрать лишние детали, мусор, блики.

- легкая ретушь кожи: убираются все мелкие дефекты (прыщи, синяки, шрамы)

Детальную ретушь кожи я НЕ делаю.

- ретушь волос: добавляется объём волос, убираются выбившиеся пряди и волоски.

Ориентировочно 1 фото - 15 грн

Для связи со мной: телеграм - +380973024731

почта: [email protected]