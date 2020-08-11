Обработка фотографий, ретушь, цветокоррекция
Что конкретно я делаю:
- легкая ретушь: цветокоррекция ваших фотографий, кадрирование, добавление яркости, насыщенности, контраста и т.д, могу убрать лишние детали, мусор, блики.
- легкая ретушь кожи: убираются все мелкие дефекты (прыщи, синяки, шрамы)
Детальную ретушь кожи я НЕ делаю.
- ретушь волос: добавляется объём волос, убираются выбившиеся пряди и волоски.
Ориентировочно 1 фото - 15 грн
Для связи со мной: телеграм - +380973024731
почта: [email protected]
Портфолио
- Обработка фотографий, цветокоррекция56 просмотров
- Цветокоррекция12 просмотров
- Цветокоррекция51 просмотр
- Цветокоррекция30 просмотров
- Цветокоррекция27 просмотров
- Цветокоррекция12 просмотров
- Обтравка, цветокоррекция19 просмотров
- Цветокоррекция27 просмотров
- Цветокоррекция17 просмотров
- Цветокоррекция17 просмотров
- Цветокоррекция18 просмотров
- Цветокоррекция19 просмотров