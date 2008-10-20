nastya_master

Работаю с языками: немецкий, английский, польский, русский (родной), украинский (родной).
Имеется опыт работы в следующих сферах:
- перевод текстов общей и юридической тематики;
- деловой переписки;
- интернет-сайтов;
- технических текстов (обработка металлов, средства коррекции зрения);
- языковое сопровождение иностранных делегаций;
- перевод документов;
- составление уникальных текстов (на немецком языке).
*Всегда готова начать работу с новыми тематиками и заданиями, быстро вникаю и обучаюсь.
*Гарантирую качественное и аккуратное выполнение работы.
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ОБРАЗОВАНИЕ:
• 2006 – 2011 г. – Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля, г. Луганск
Специалист, специальность «Перевод» (немецкий, английский, польский) (диплом с отличием)
• Имеется сертификат TestDaF по немецкому языку (оценки TDN 5, 4, 5, 4, что соответствует уровню С1 по общеевропейским нормам Совета Европы по изучению иностранных языков).
ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ:
20/10/2008 – 26/10/2008 Стажировка в Государственной высшей профессиональной школе, г. Валч, Польша на тему «Практика перевода в польско-украинских культурных проектах»
08/2009 – 07/2010 Обучение в Коллегии им. Теодора Хойсса фонда им. Роберта Боша, Германия
2/08/2010 –27/08/2010 Летние курсы немецкого языка в Мюнхенском международном летнем университете при Университете им. Людвига Максимилианса, г. Мюнхен