nastya_master

Перевод, составление текстов: немецкий, английский, польский

Работаю с языками: немецкий, английский, польский, русский (родной), украинский (родной).

Имеется опыт работы в следующих сферах:

- перевод текстов общей и юридической тематики;

- деловой переписки;

- интернет-сайтов;

- технических текстов (обработка металлов, средства коррекции зрения);

- языковое сопровождение иностранных делегаций;

- перевод документов;

- составление уникальных текстов (на немецком языке).

*Всегда готова начать работу с новыми тематиками и заданиями, быстро вникаю и обучаюсь.

*Гарантирую качественное и аккуратное выполнение работы.

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ОБРАЗОВАНИЕ:

• 2006 – 2011 г. – Восточноукраинский национальный университет им. В.Даля, г. Луганск

Специалист, специальность «Перевод» (немецкий, английский, польский) (диплом с отличием)

• Имеется сертификат TestDaF по немецкому языку (оценки TDN 5, 4, 5, 4, что соответствует уровню С1 по общеевропейским нормам Совета Европы по изучению иностранных языков).

ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ:

20/10/2008 – 26/10/2008 Стажировка в Государственной высшей профессиональной школе, г. Валч, Польша на тему «Практика перевода в польско-украинских культурных проектах»

08/2009 – 07/2010 Обучение в Коллегии им. Теодора Хойсса фонда им. Роберта Боша, Германия

2/08/2010 –27/08/2010 Летние курсы немецкого языка в Мюнхенском международном летнем университете при Университете им. Людвига Максимилианса, г. Мюнхен