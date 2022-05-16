nastya_medvedeva

Выполняю работу быстро и качественно, к каждому заказу подхожу ответственно, поэтому все выполняется в срок и в лучшем виде.

Доброго времени суток. Меня зовут Анастасия, и практически всю жизнь я пишу тексты. Теперь их в моей жизни стало еще больше, так как я учусь на журналиста и постоянно оттачиваю свой навык письма. Мне приносит это особое удовольствие, потому что в каждую новую статью я вкладываю не только знания, но и душу.