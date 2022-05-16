nastya_medvedeva

Анастасия Медведева nastya_medvedevanastya_medvedeva
26 летРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Выполняю работу быстро и качественно, к каждому заказу подхожу ответственно, поэтому все выполняется в срок и в лучшем виде.
Доброго времени суток. Меня зовут Анастасия, и практически всю жизнь я пишу тексты. Теперь их в моей жизни стало еще больше, так как я учусь на журналиста и постоянно оттачиваю свой навык письма. Мне приносит это особое удовольствие, потому что в каждую новую статью я вкладываю не только знания, но и душу.
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