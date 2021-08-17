nastya_shavrina

Анастасия nastya_shavrinanastya_shavrina
35 летРоссия/Барнаул
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Труд, который нравится, перестает быть трудом.
Навыки обеспечения жизнедеятельности офиса. Оперативный поиск информации в сети интернет. Своевременное выполнение поставленных задач. Ведение страниц в социальных сетях. Разработка и планирование акций. Работа с первичной документацией. Работа с оргтехникой. Уверенный пользователь ПК. Знание 1с, word, excel. Написание постов. Мерчандайзинг. Английский язык - начальный уровень. Рассылка сообщений.
Ответственность. Исполнительность. Пунктуальность
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