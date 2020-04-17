nastyaaa20020

Администратор аккаунтов(модератор)
У каждого крупного паблика или любого другого крупного сообщества,есть постоянный приток сообщений и комментариев под постами,а справляться с ними буду я!) С моей помощью у вас теперь будет дополнительное время на контент и развитие дела)
Мои обязанности:
-Обработка сотни писем в день,ответ на десятки комментариев и,если это требуется,техническая поддержка пользователей
-публикация постов
Так же при необходимости еще каких либо услуг в этой сфере буду готова вам их предоставить
Ранее работала с блогером с 300 тысячным охватом
Мои контакты +380997083722
Инстаграм nastenka_375_
Email [email protected]