nastyaaa20020

Администратор аккаунтов(модератор)

У каждого крупного паблика или любого другого крупного сообщества,есть постоянный приток сообщений и комментариев под постами,а справляться с ними буду я!) С моей помощью у вас теперь будет дополнительное время на контент и развитие дела)

Мои обязанности:

-Обработка сотни писем в день,ответ на десятки комментариев и,если это требуется,техническая поддержка пользователей

-публикация постов

Так же при необходимости еще каких либо услуг в этой сфере буду готова вам их предоставить

Ранее работала с блогером с 300 тысячным охватом

Мои контакты +380997083722

Инстаграм nastenka_375_

Email [email protected]