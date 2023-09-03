Перспективный художник, дизайнер Работа над проектами различной сложности, включая иллюстрации, картины, логотипы, брендирование, упаковку и веб-дизайн.

Разработка графических элементов для маркетинговых материалов, включая флаеры, брошюры, визитки и рекламные баннеры.

Разработка концепций и эскизов, учет предпочтений клиентов и целевой аудитории.

Иллюстрация различных жанров книг, включая детские, фантастические и научно-популярные.

Уверенное использование графических инструментов, таких как Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign и другие.

Опыт работы с графическими планшетами и другими художественными инструментами.

Я против войны в Украине !