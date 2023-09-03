Перспективный художник, дизайнер
Работа над проектами различной сложности, включая иллюстрации, картины, логотипы, брендирование, упаковку и веб-дизайн.
Разработка графических элементов для маркетинговых материалов, включая флаеры, брошюры, визитки и рекламные баннеры.
Разработка концепций и эскизов, учет предпочтений клиентов и целевой аудитории.
Иллюстрация различных жанров книг, включая детские, фантастические и научно-популярные.
Уверенное использование графических инструментов, таких как Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign и другие.
Опыт работы с графическими планшетами и другими художественными инструментами.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Интерьер кофейни1 просмотр
- Интереьер комнаты1 просмотр
- Логотип винного бара1 просмотр
- Логотип барбершопа1 просмотр
- Логотип ресторана китайской кухни2 просмотра
- Логотип пиццерии1 просмотр
- Логотип магазина, торгующий хот-догами1 просмотр