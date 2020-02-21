nastyacherney

Вебдизайнер

Готова взяться за любой заказ. Опыт работы имеется. Работаю на платформе Тильда. Есть сертификат о прохождении тренинга «Дизайнер сайтов на Тильде». Дополнительно могу подключить платёжные системы, различные формы приема данных, аналитику сайта на платформах Яндекс или Гугл, рассылку писем. Вот пример моей работы: https://www.atelyeyuzhny.ru/ Буду рада сотрудничеству!