Я начинающий веб-дизайнер. Создаю дизайн лендинга и интернет-магазина, буду рада создать вам продающий дизайн)
Меня зовут Настя) Я начинающий веб-дизайнер с опытом 3 месяца. Делаю дизайн интернет магазинов и одностраничных сайтов. Создам продающий дизайн, основываясь на техническое задание и выполнив анализ конкурентов и вашей ЦА.
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Кол-во правок не ограничено.
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Мои контакты:
Эл. почта - [email protected]
Telegram - @bodrova666
Портфолио
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