Я начинающий веб-дизайнер. Создаю дизайн лендинга и интернет-магазина, буду рада создать вам продающий дизайн)

Меня зовут Настя) Я начинающий веб-дизайнер с опытом 3 месяца. Делаю дизайн интернет магазинов и одностраничных сайтов. Создам продающий дизайн, основываясь на техническое задание и выполнив анализ конкурентов и вашей ЦА.

_________________________________________________________________________________________

Кол-во правок не ограничено.

_________________________________________________________________________________________

Мои контакты:

Эл. почта - [email protected]