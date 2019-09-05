nastyagritsyuta

Нужен дизайн рекламы на автомобиль. дизайн нужен четкий, яркий, который цепляет взгляд. за стоящий вариант, готова заплатить реально хорошие деньги. Сроки поджимают.
Наружная реклама1 исполнитель
Закрыт
6 лет назад
Нужен дизайн рекламы на автомобиль. дизайн нужен четкий, яркий, который цепляет взгляд. за стоящий вариант, готова заплатить реально хорошие деньги. Сроки поджимают.
есть лого, нужен дизайн рекламы на автомобиль. прикрепила фото авто, и вариант дизайна(такой себе вариант) нужно круче. так же, если понравиться работа, готовы сотрудничать на постоянной основе!