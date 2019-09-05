nastyagritsyuta

Анастасия Мальчевская nastyagritsyuta

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Брендирование

    Нужен дизайн рекламы на автомобиль. дизайн нужен четкий, яркий, который цепляет взгляд.  за стоящий вариант, готова заплатить реально хорошие деньги. Сроки поджимают.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен дизайн рекламы на автомобиль

    есть лого, нужен дизайн рекламы на автомобиль. прикрепила фото авто, и вариант дизайна(такой себе вариант) нужно круче. так же, если понравиться работа, готовы сотрудничать на постоянной основе!

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Нужен дизайн рекламы на автомобиль
Все отлично. Доволен сотрудничеством. Рекомендую!
все супер. терміни дотримані. працює якісно.дякую
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