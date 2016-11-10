Профессиональный ретушер

Здравствуйте!

Меня зовут Анастасия :-) Ретушью и цветокоррекцией фотографий я занимаюсь с 2006 г.

Программы, которые я использую: Adobe Lightroom и Photoshop (что из них я люблю больше, так и не решила).

Больше всего люблю заниматься обработкой фотографий с людьми: свадьбы, девушки, семейные съемки. Люблю естественные легкие цвета и легкую ретушь (без эффекта пластика вместо кожи).

Предпочитаю работать с фотографами на постоянной основе.

Стоимость услуг

Обработка фотографий:

• Отбор материала (из общего количества фото) - 0,50 руб./0,05 $.

• Цветокоррекция (кол-во от 50 шт.) - 4,50 руб./0,12 $.

• Цветокоррекция любительских фотографий (кол-во от 10 шт.) - 10 руб./0,25 $.

• Легкая ретушь: временные недостатки кожи, легкая пластика, без цветокоррекции (кол-во от 10 шт.) - 10 руб./0,25 $.

• Ретушь: обработка кожи методом частотного разложения + пластика по пожеланию клиента + цветокоррекция (кол-во от 5 шт.) - 80 руб./1,15 $.

• Ретушь любительских фотографий (кол-во любое) - 100 руб./1,30 $.

• Переделка заказа по ретуши по вине заказчика - 50% (от общей стоимости заказа).

• Тест на цветокоррекцию (кол-во до 10 шт.) - 0 руб./0 $.

• Нанесение водяных знаков и логотипов на изображение - от 0.07$/фото.

• Реставрироврация, колорирование фотографий - от 4$/фото.

Верстка фотокниг:

• Вёрстка обложки - 150 руб./2,20 $.

• Вёрстка разворота (выбор подходящих по тематике и цвету фотографий из общего числа с учётом технического задания заказчика и их размещения на развороте с учётом точных размеров, отступов и сгибов самого разворота) - 50 руб. / 0,80 $.

• Подбор сторонних текстур для вёрстки задников - 50 руб. / 0,80 $.

• Подбор текстур из общего числа фотографий - 30 руб. / 0,45 $.

• Добавление рамок на объекты вёрстки - 20 руб. / 0,35 $.

• Добавление тени объектам вёрстки - 20 руб. / 0,35 $.

• Добавление прозрачности элементам вёрстки - 20 руб. / 0,35 $.

• Внесение изменений (по вине заказчика: ошибки в ТЗ, изменение ТЗ во время исполнения заказа и иные ошибки заказчика) - 10 руб. / 0,25 $.

• Внесение изменений (по вине дизайнера: недоработка оговорённых в ТЗ моментов, ошибки в текстовой составляющей и иные ошибки дизайнера) - 0 руб. / 0 $.

• Полная переработка разворота по просьбе заказчика оплачивается как отдельная вёрстка разворота - 50 руб.+ / 0,80 $+.

Цена зависит от сложности работы и сроков сдачи материалов.