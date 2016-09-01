nastyakrup

26 лет.Высшее образование HR-менеджер (Кубанский Государственный университет).На данный момент работаю менеджером по персоналу.Так же, являюсь директором небольшой организации.Опыт работы в бухгалтерии,участии в торгах,продвинутый пользователь ПК,работа в Excel, Word, Internet,грамотная речь,хорошие знания русского языка, ответственность,целеустремленность,творческий подход.Люблю писать.Неплохо разбираюсь в ведении групп и страниц в соц.сетях.Постоянно совершенствую себя во всем.Готова выполнить ваше задание в установленные сроки.