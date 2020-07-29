nastyalovely1994

SMM-менеджер / Сторисмейкер / Интернет-маркетолог

Всем привет! Меня зовут Анастасия и я работаю в сфере SMM уже более 3-х лет! Умею разрабатывать трендовые видео и вовлекающие игры для Stories, провожу консультации по продвижению онлайн: аудит профиля, рассказываю про распространенные ошибки и планирую стратегию продвижения. Обучаю ведению профилей (личный блог/свой бизнес).

https://instagram.com/batut_polet_vladimir?igshid=u8i.. - веду данный проект вк и Инстаграм и за 3 дня без рекламы к нам недавно записались 15 человек на секции. Являюсь администратором их сайта https://batut33.ru/

https://instagram.com/questico_ru?igshid=qtmag7zuu7q1 в сезон новогодних программ 2019 без рекламы продала за полмесяца на 180 000 рублей услуг.

https://instagram.com/lelustudio_vladimir?igshid=130h..,

https://instagram.com/obedikklab?igshid=1485n613zrxoz,

https://instagram.com/pp_legko.mrf?igshid=19pdt75pa8kdb

дала старт этим проектам в соц сетях.

Буду рада поработать с вами!