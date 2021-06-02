nastyaokyn

Ваш UX/UI-дизайнер из Москвы.

Меня зовут Настя Окунь и я - веб-дизайнер.

Помогу разработать, а также собрать красивый сайт на Tilda Publishing, отвечающий всем современным тенденциям, также отражающий суть Вашего проекта/продукта, а главное, удобный для пользователя. Процесс работы состоит из нескольких этапов:

 Бриф (от Вас требуется контент и ТЗ);

 Анализ конкурентов;

 Создание макета в Figma;

 Создание дизайн-прототипа в Figma;

 Сборка сайта на Tilda;

 Настройка необходимой анимации;

 Адаптации под необходимые гаджеты.