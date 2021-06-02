nastyaokyn

Ваш UX/UI-дизайнер из Москвы.
Меня зовут Настя Окунь и я - веб-дизайнер.
Помогу разработать, а также собрать красивый сайт на Tilda Publishing, отвечающий всем современным тенденциям, также отражающий суть Вашего проекта/продукта, а главное, удобный для пользователя. Процесс работы состоит из нескольких этапов:
Бриф (от Вас требуется контент и ТЗ);
Анализ конкурентов;
Создание макета в Figma;
Создание дизайн-прототипа в Figma;
Сборка сайта на Tilda;
Настройка необходимой анимации;
Адаптации под необходимые гаджеты.
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