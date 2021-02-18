nastyapapkovan

Транскрибатор

Выполню качественную и быструю транскрибацию(транскрибация лекций, вебинаров, переговоров, тренингов, судебных заседаний, интервью и так далее) в указанный срок. По требованию заказчика сделаю дословную расшифровку или расшифровку без слов-паразитов. Текст разобью на смысловые абзацы. Обозначу и выделю прямую речь говорящих. В нужных местах расставлю тайм-коды. Все необходимое для транскрибации у меня есть: усидчивость, грамотность, наличие ПК, быстрая скорость печати(194 знака в минуту, проверяла в онлайн тренажёре, есть сертификат).