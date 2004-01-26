Качественное выполнение заданной работы без задержек и дополнительных затрат. Качественно выполняю любую работу в различных сферах.

Готова качественно выполнить заказы в различных сферах, без задержек и дополнительных затрат. Моя основная специализация - копирайт/рерайт (тексты, статьи, размещение отзывов, продающие тексты). Принимаю любые заказы по копирайту/рерайту, выполняю работу качественно и в сроки. Также выполню работу из раздела перевода.