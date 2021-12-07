nastyarobkova

Технический специалист
Умею:
▫️ Работа с GetCourse
⁃ Базовая настройка (подключение домена и доменной почты, подключение оплаты, настройка FBL)
⁃ Администрирование (упаковка уроков, создание продуктов, предложений и промоакций, установка Яндекс.Метрики и Google Analytics)
⁃ Создание лендингов
▫️ Настраиваю вебинары
⁃ Bizon 365
⁃ GetCourse
⁃ PruffMe
⁃ MyOwnConference
(делаю связки OBS, YouTube)
▫️ Делаю рассылки
⁃ Sms
⁃ Голосовые автодозвоны
▫️ Создаю лендинги на Tilda
⁃ С подключением домена, платежной системы, формы для сбора контактов/регистрации
⁃ с использованием Zero блока и адаптацией под мобильную версию.
Действие аккаунта приостановлено!