nastyarobkova

Технический специалист

Умею:

▫️ Работа с GetCourse

⁃ Базовая настройка (подключение домена и доменной почты, подключение оплаты, настройка FBL)

⁃ Администрирование (упаковка уроков, создание продуктов, предложений и промоакций, установка Яндекс.Метрики и Google Analytics)

⁃ Создание лендингов

▫️ Настраиваю вебинары

⁃ Bizon 365

⁃ GetCourse

⁃ PruffMe

⁃ MyOwnConference

(делаю связки OBS, YouTube)

▫️ Делаю рассылки

⁃ E-mail

⁃ Sms

⁃ Голосовые автодозвоны

▫️ Создаю лендинги на Tilda

⁃ С подключением домена, платежной системы, формы для сбора контактов/регистрации

⁃ с использованием Zero блока и адаптацией под мобильную версию.