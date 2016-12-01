Здравствуйте! Я иллюстратор, выполню любую работу, связанную с иллюстрированием, концепт дизайном, дизайном игр, логотипами. На высоком уровне владею векторной графикой (такие программы, как illustrator,

Corel draw и подобные), а также растровой графикой (Photoshop и др). Всегда готова выполнить Ваш заказ качественно, дешево и в срок, предлагая креативные идеи для Вашего проекта.