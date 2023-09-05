nastyasumina

Выполнение качественной и быстрой работы

Я - ваш квалифицированный помощник, который работает с полной отдачей и доводит начатое до конца.

Владею в идеале английским, украинским языками. Обладаю талантом лёгкости и грамотности. Организованно с последовательностью выполняю поставленные цели и задачи. Моя специализация состоит в профессиональном письменном переводе статей, текстов, документов. Грамотно не только переписываю, пишу, но и редактирую материалы. Стоило бы отметить, что я творческий и очень ответственный человек, который постоянно практикуется и совершенствует свои знания.

С наилучшими пожеланиями и надеждой на сотрудничество!