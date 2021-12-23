nastyatarget26

таргетолог

МОИ УСЛУГИ:

НАСТРОЙКА ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ

1.Разбор аккаунта Instagram

2.Конкурентный анализ

3. Настройка рекламного кабинета Facebook Ads Manager

4.Настройка Facebook Business Manager/подключение к вашему ПК для предоставления доступа (я не беру ваши пароли)

5.Создание пикселя и его установка на Taplink/сайт

6. Создание сайта Таплинк и Тильда

7. Создание Квиза

8. Создание автоворонки в чат-бота(онлайн школы)

9. Создание связки(Альбато и др сервисы) для выгрузки лидов с Фейсбука на телеграмм и почту

10. Создание вебинарной комнаты для марафона

11. Создание креативов для рекламной кампании

12. Написание продающих текстов для РК

13. Определение вашей ЦА

14.Создание аудиторий таргетинга и ретаргетинга

15. Определение стратегии рекламы

16. Запуск рекламной кампании (РК)

17. Аналитика тестовой РК

18. Определение эффективной связки

19. Оптимизация РК

20.Масштабирование РК