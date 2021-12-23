nastyatarget26

МОИ УСЛУГИ:
НАСТРОЙКА ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ
1.Разбор аккаунта Instagram
2.Конкурентный анализ
3. Настройка рекламного кабинета Facebook Ads Manager
4.Настройка Facebook Business Manager/подключение к вашему ПК для предоставления доступа (я не беру ваши пароли)
5.Создание пикселя и его установка на Taplink/сайт
6. Создание сайта Таплинк и Тильда
7. Создание Квиза
8. Создание автоворонки в чат-бота(онлайн школы)
9. Создание связки(Альбато и др сервисы) для выгрузки лидов с Фейсбука на телеграмм и почту
10. Создание вебинарной комнаты для марафона
11. Создание креативов для рекламной кампании
12. Написание продающих текстов для РК
13. Определение вашей ЦА
14.Создание аудиторий таргетинга и ретаргетинга
15. Определение стратегии рекламы
16. Запуск рекламной кампании (РК)
17. Аналитика тестовой РК
18. Определение эффективной связки
19. Оптимизация РК
20.Масштабирование РК